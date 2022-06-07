Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı

07.06.2022 16:50

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehir merkezine kadar inen boz ayı, araçların arasından geçerek vatandaşların karşısına çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Sarıçam ormanlarıyla özellikle boz ayılara ev sahipliği yapan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar günü birlik ayılarla karşılaşıyor. Sarıkamış'ta insanlara aldırış etmeden yiyecek bulmak için ilçe merkezine inan boz ayıyı fark eden vatandaşlardan bazıları korkarak bölgeden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar ise o anları izledi.

ORMANLIK ALANA GERİ KAÇTI

İlçe merkezine inan ve kısa süreliğine paniğe neden olan boz ayı daha sonra Halk Eğitim Merkezi bahçe duvarını aşarak ormanlık alana kaçtı. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Sarıkamış, Hisarcık, Sarıçam, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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