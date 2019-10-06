Son Dakika Haberleri: Şehir merkezine inen domuz kazaya neden oldu
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Şehir merkezine inen domuz kazaya neden oldu

49 dakika önce

- Şehir merkezine inen domuz kazaya neden olduÇORUM - Çorum'da, gece saatlerinde aniden yola fırlayan domuz kazaya sebep oldu.

- Şehir merkezine inen domuz kazaya neden oldu

ÇORUM - Çorum'da, gece saatlerinde aniden yola fırlayan domuz kazaya sebep oldu.

Olay, Gazi Caddesi İtfaiye Müdürlüğü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 BN 890 plakalı aracıyla Çimento fabrikası yönünden şehir istikametine seyreden Hakan Pehlivan, Çorum İtfaiye Müdürlüğü'ne yaklaştığı sırada aniden yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazaya sebep olan domuz da telef oldu.

Çarpma neticesinde aracında hasar meydana gelen Hakan Pehlivan, oğlu ile birlikte Çomar barajından geldiklerini, domuzun bir anda yolun sağ tarafından arcın önüne fırladığını belirtti.

Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri, yolda cansız yatan domuza bakmak isteyen meraklı vatandaşların başka bir kazaya sebebiyet vermemeleri için tedbir alırken, telef olan domuz olay yerine çağrılan Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Şehir merkezine inen domuz kazaya neden oldu

Hakan Pehlivan, İtfaiye, Çorum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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