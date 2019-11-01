Son Dakika Haberleri: Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu
Son Dakika Spor Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu

Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Şehir merkezine uzak ilçelerin çocukları spor tesisleriyle buluştu, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.


'Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor' adı altında, Trabzon'un merkeze uzak köylerinde yaşayan çocuklara ulaşan dernek yöneticileri, ilk etapta Tonya'dan kent merkezine getirdikleri 25 çocuğa, çeşitli spor tesislerini ziyaret ve inceleme yanında, Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya gelme fırsatı da sundu.


Akçaabat'ta Mercan Korupark restoranda Tonya Hoşarlı İlkokulu öğrencileri ile öğle yemeği yiyen Vali Ustaoğlu, tek tek ilgilendiği miniklerle sohbet ederek, derslerinde başarı diledi ve proje hakkındaki görüşlerini dinledi. TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kılıç ve projeyi destekleyen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile dernek yöneticilerine, bu anlamlı proje için takdirlerini bildiren Vali Ustaoğlu, sosyal sorumluluk bilinci taşımalarından dolayı da teşekkür etti.


Projedeki öncelikli hedef grubun; başarılı, yetim-öksüz ya da ailelerinin maddi durumu iyi olmayan öğrenciler olduğunu belirten TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç ise, büyük önem verdikleri projenin çocukları olduğu kadar kendilerini de heyecanlandırdığını, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de düzenleneceğini söyledi.


TSYD Trabzon Şubesi yöneticileri İpek Cansel Şahin, Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel'in yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve öğretmenlerin de katıldığı yemek programı sonunda, Vali Ustaoğlu ve katılımcılar tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.


Projenin ilk etabında Trabzon şehir merkezine getirilen Tonyalı çocuklar, sabah saatlerinde Forum AVM'de buz pateni yaptıktan sonra eğlence merkezinde doyasıya eğlendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni ziyaretlerinin ardından Beşirli Spor Kompleksi'nde tenis oynayan ve tesisleri gezen çocuklar, günün sonunda ise Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.


Projenin devamında, Şalpazarı, Yomra ve Düzköy ilçelerinden 25'er kişilik 3 grubun daha Trabzon'da benzer şekilde ağırlanacağı bildirildi. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:42 Kaynak: İHA
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