Şehir Merkezinin Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
Sakarya şehir merkezine beklenen kar yağışı başladı.
Sakarya
şehir merkezine beklenen kar yağışı başladı.
2019 yılına günler kala etkisini arttırarak yağan yağmur yerini kara bırakmaya başladı. Şehir merkezi'nin yüksek kesimlerinden olan Sakarya Üniversitesine öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar
yağışıyla SAÜ kampüsü beyaza büründü.
Öte yandan ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yükseldiği belirtildi. - SAKARYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:10 Kaynak: İHA
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi