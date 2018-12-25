Son Dakika Haberleri: Şehir Merkezinin Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Başladı

Şehir Merkezinin Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

Sakarya şehir merkezine beklenen kar yağışı başladı.

Şehir Merkezinin Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Sakarya şehir merkezine beklenen kar yağışı başladı.

2019 yılına günler kala etkisini arttırarak yağan yağmur yerini kara bırakmaya başladı. Şehir merkezi'nin yüksek kesimlerinden olan Sakarya Üniversitesine öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışıyla SAÜ kampüsü beyaza büründü.

Öte yandan ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yükseldiği belirtildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:10 Kaynak: İHA

Sakarya, Kar, Güncel
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