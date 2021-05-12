Şehir mezarlığında mevlid okutuldu - Son Dakika

Şehir mezarlığında mevlid okutuldu

12.05.2021 21:24
Şehir mezarlığında mevlid okutuldu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi şehir mezarlığında mevlid okuttu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi şehir mezarlığında mevlid okuttu. Sokak kısıtlaması nedeniyle kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için mevlid programı belediyenin kurduğu SBD TV'den canlı yayınlanırken, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arefe gününde şehir mezarlığında mevlid okuttu. Mevlid programı belediyenin kurduğu SBD TV'den canlı yayınlanarak kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Öğle namazına müteakip şehir mezarlığında düzenlenen programa Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kocamanoğlu, İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Demircan, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Belediye Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı, İlçe Müftülüğü din görevlileri ile Mezarlıklar Müdürlüğü din görevlilerinin katılımıyla mevlid programını icra etti. İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, mevlid duasını yaptı.

Çorumluoğlu: "Bayramda dikkat edelim, kurallara uyalım"

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada bayram süresince vatandaşların alınan kurallara uymaları çağrısında bulundu. Çorumluoğlu açıklamasında,

"İçimizin buruk olacağı bir bayrama giriyoruz. Birincisi şu an yüreğimiz yanıyor. Mescid-i Aksa'da, Filistin'de yaşananlardan dolayı içimiz buruk. Oradaki kardeşlerimiz sıkıntı içerisinde. Bizim Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman varsa bize ihtiyacı var. Avrupa ülkeleri aşıyı Müslüman ülkelere vermiyor. Dünyanın son noktasındaki kişi aşılanmadığı sürece bu iş tehlike olarak devam eder.

Diğer burukluğumuz Covid meselesi. Ereğli'de hep bu konuya değindim ama hala daha istenen seviyede değiliz. 180 bin nüfusu olan ilçemizde 200'den fazla kardeşimizi toprağa verdik. Bunda bizim bir eksikliğimiz, hatamız var mı diye üzüntüsünü, sorumluluğunu yaşadık. 1 yılda bu mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerektiğini anladık. Nispeten iyileşme var ama bu bayram lütfen kurallara dikkat edelim ve kurallara uyduğumuz son bayram olsun. Kurallara uyduğumuz sürece biz bu işi başaracağız. Esnafın, garsonun cebine para girmiyorsa hepimizin sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Bu organizasyonu düzenleyen başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum."

Posbıyık: "Ramazan bayramı'nızı tebrik ediyorum"

Başkan Posbıyık da bir konuşma yaparak halkın Ramazan Bayramı'nı kutladı. Posbıyık, şunları söyledi:

"1994 yılında belediye başkanı seçildiğimde, bu geleneği ortaya koyduk. Bir çadırın altında burada ilçe müftülüğünün hocaları ile birlikte hep beraber bu mübarek Arefe gününde sadece Şehir Mezarlığı'nda değil bütün mezarlıklara hitaben dua okuma, Kur'an okuma ziyafeti vermeye başladık. En çok gururlandığımız işlerden bir tanesi budur. Mezarları temizliyoruz, Kur'an okutuyoruz. Kurban bayramı arefesinde de aynı işleri yapıyoruz. Zaten başkan seçildiğimde ilk işim bu oldu. Bu mezarlıklarda eskiden su yoktu, çamur içerisindeydi, evden gelirken insanlar çizme alırdı yanına. İlk işim suya kavuşturmak oldu. Halk tarafından çok sevilmemizin nedenlerinden biri de budur diye düşünüyorum."

"Şehit Mezarlığı kazandıracağız"

Başkan Posbıyık, Şehit Mezarlığı ile ilgili de bildi vererek, "Bu mezarlık dolmak üzere. 15 yıl önce bunu düşünmüştüm ve Belen Yeni Mahalle'de 80 dönüm yer almıştım Mezarlık için. Tekrar göreve geldiğimizde o mezarlığı yapmaya başladık. Amacımız orada bir külliye, cami, gasilhane, hoca yerleri yapmak. Aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı'ndan da izin istedik. Planlarını istedik çok büyük bir şehitlik yapmak için arkadaşlarımıza talimatı verdik; ön hazırlıklarını yapmaya başladılar. Yazın ortasında tahmin ediyorum fiilen şehitliğimizi normlara uygun vaziyette Ereğli'ye kazandıracağız inşallah." Dedi. - ZONGULDAK

Şehir mezarlığında mevlid okutuldu
Şehir mezarlığında mevlid okutuldu
Şehir mezarlığında mevlid okutuldu
Şehir mezarlığında mevlid okutuldu
Şehir mezarlığında mevlid okutuldu
Şehir mezarlığında mevlid okutuldu

Ramazan Bayramı, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehir mezarlığında mevlid okutuldu - Son Dakika


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