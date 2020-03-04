Şehir Müzesi işitme engelli bireylere işaret diliyle anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir Müzesi işitme engelli bireylere işaret diliyle anlatıldı - Son Dakika

Şehir Müzesi işitme engelli bireylere işaret diliyle anlatıldı

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ziyaretçi işitme engellilere işaret dili ile anlatıldı.

Şehir Müzesi işitme engelli bireylere işaret diliyle anlatıldı, System.String[]

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ziyaretçi işitme engellilere işaret dili ile anlatıldı.


Dünya İşitme Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından "Konuşan eller, duyan gözler" sloganıyla düzenlenen programla işitme ve görme engelli bireyler Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinin işitme engelli bireyler gezdi. Bünyesinde başta Bilecik'in yakın ve geçmiş tarihi olmak üzere, Osmanlı dönemi, Yunan işgali ve Bilecik'in tanıtım bölümlerinin yer aldığı Yaşayan Şehir Müzesi'ni ziyaret eden grup, İşaret Dili Eğitmeni Kader Dağlar ve arkeologlarla birlikte gezdi.


"Müzede ilk defa böyle bir çalışma yapıldı"


Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, müzede ilk defa böyle bir çalışma yapıldığını belirterek, "Yaşayan Şehir Müzesi olarak tüm engelli bireylerimizi kazanabileceğimiz engelsiz müze olma yolundaki ilk etkinliğimiz bu. Sadece rampalar ve asansör yaparak onların hayatını kolaylaştıramayız, onları bu hikayenin içerisine dahil ederek gerçek kazanım elde edebiliriz. Önümüzdeki yıl, işitme, görme ve fiziksel engeli olan tüm vatandaşların gezebileceği bir müze olmak için çaba harcayacağız" dedi.


Ünver, ayrıca etkinliğe katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin, Halk Eğitim Müdürü Seyfettin Yıldız, İşaret Dili Eğitmeni Kader Dağlar ve belediye ilgili birim müdürlerine teşekkür etti.


Etkinliğe katılan vatandaşlar da programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.


Gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım İBB, koronavirüse karşı önlem olarak duraklara dezenfektan cihazları yerleştiriyor

Son Dakika Haberleri
17:23 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen'e yakalama kararı
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:00:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehir Müzesi işitme engelli bireylere işaret diliyle anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]