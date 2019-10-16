Şehir plancı öğrenciler Başkan Yanmaz ile buluştu

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Çankaya Üniversitesi Şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Program renkli görüntülere sahne oldu.



Şaher Plancısı öğrencilerle bir araya gelen Başkan Okan Yanmaz öğrencilerin tüm sorulara içtenlikle cevaplayarak gençlerin gönlünü fethetti. Genç bakışı her daim önemsediğini, gençlerin özgüvenli geleceğe dair düşüncelerinin, ülkemiz adına umut verdiğini belirten Başkan Yanmaz, "Hepiniz büyük başarılar elde eden kardeşlerimizsiniz. İnşallah çok daha zoru başaracak ve güzel işler yapacaksınız. Hem özel hayatınızda hem kariyer hayatınızda sizlere başarılar diliyorum. Zorlukların karşınıza çıkmaması temennisindeyim. Genç bakışı çok önemsiyorum. Modern dünyaya ayak uydurmalı ve bunun için de sizin bakışınızı yakalamak zorundayız. Gençliğimizi yani sizleri önemsiyoruz. Elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.



Konuşmanın ardından Başkan Yanmaz, üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı. Akçakoca'nın tarihi ekonomisi ve turizmi ile ilgi yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Yanmaz, bölgenin en önemli gelir kaynaklarından birinin fındık olduğunu, Batı Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan Akçakoca'yı daha ilerilere daha yaşanlabilir bir kent haline getirmeyi planladıklarını söyledi. - DÜZCE