Şehir politikaları analiz ediliyor - Son Dakika
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Şehir politikaları analiz ediliyor

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şehir Politikaları Analizi" çalışması düzenlendi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şehir Politikaları Analizi" çalışması düzenlendi.


Şehir Politikaları Analizi çalışması çerçevesinde beş ayrı bölgede planlanan bölge istişare toplantılarının ilki Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ilçelerinin iştirakiyle Orhaneli'nde yapıldı. Toplantının açısında ev sahibi olarak söz alan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, bu tür çalışmaların dağ yöresinin geleceği için hayati önem taşıdığını ve bölgenin gelişime açık birçok alanı olduğunu vurguladı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, "Bizim davamız Bursa'nın sorunlarını çözmek ve Bursa'yı bir dünya şehri haline getirmektir. Bunun için artık günü kurtaracak çözümlere değil uzun vadeli planlara ihtiyacımız var. Günü kurtaran çözümlerin uzun vadede bambaşka sorunlara yol açtığının herkes farkında. Bu nedenle de yürütmekte olduğumuz bu çalışmayla Bursa'mız için bir şehir politikası belirlenecek" dedi.


Gün boyu süren toplantılarda, 150'yi aşkın kamu kurumu, belediye, sivil toplum örgütü yetkilisi ve muhtarların görüş ve fikirleri alınarak dağ yöresinde daha önce tespit edilen sıkıntılardan hareketle çözüm teklifleri geliştirildi. Söz konusu sorun ve çözüm önerileri; altyapı ve mobilizasyon, şehir ekonomisi ve istihdam, çevre ve şehircilik, sosyal ve kültürel gelişim, şehir yönetimi ve vatandaşla iletişim olmak üzere 5 ayrı tema olarak ele alındı. Bölgenin kalkınma ve gelişmesine yönelik katkıda bulunacak olan çözüm teklifleri puanlanarak öncelik sırası belirlendi. 26 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan bölge istişare toplantıları neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar, Ocak ayında düzenlenecek Kent Şurasında ele alınarak süreç tamamlanmış olacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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