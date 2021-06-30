Şehir rehberi Visitİzmir uygulaması İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika

Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı GastroShow kapsamında İstanbul'da olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, dijital turizm altyapısı Visitİzmir mobil uygulamasını İstanbul Kongre Merkezi'nde tanıttı. Uygulamanın dijital turizm ansiklopedisi olduğunu söyleyen Soyer, İzmir turizminin gerçek potansiyeline kavuşacağını dile getirdi.

İzmir Vakfı koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Sun Express'in ortaklığında hayata geçirilen Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve 2 bin 300'den fazla noktaya ilişkin bilgi sunuyor.

Uygulamanın 3 temel fonksiyonu olduğunu aktaran Soyer, 'Türkiye'de ilk kez bir kentin turizm destinasyonlarının tamamı güçlü bir envanter çalışmasıyla 11 başlıkta 30 ilçede 12 aya yayılacak şekilde aynı web sayfası içinde toplanmış oldu. Uygulama 3 temel fonksiyon taşıyor. İlki harita görevi görüyor, ikincisi içinde bulunan 2 bin 300 turistik nokta insanlar 'aslında hepsi aynı şehirdeymiş' dedirtecek. Olağanüstü büyük zenginlik ve mirasa web sayfası üzerinden erişilebilecek. Üçüncüsü ise interaktif bir sayfa yani uygulamaya girdiğiniz anda size 'İzmir dostu' diyoruz? diye konuştu.

YAZA İZMİR'LE BAŞLAMANIZI TAVSİYE EDİYORUM

Visitİzmir uygulaması ile İzmir'in, Türkiye'de dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olduğunu söyleyen Soyer, 'Dünyada çok az şehirde gördüğümüz bu çalışma İzmir'in, Akdeniz ve dünya genelinde farklı bir destinasyon olarak ortaya çıkmasına büyük katkı sağlayacak. Pandeminin hayatımızdan uzaklaştığı bu dönemde birçok şeye, birçok yerde yeniden başlayacağız. 15 aylık bu inanılmaz tecrübenin ardından önümüzdeki yaza İzmir'le başlamanızı tavsiye ediyorum. İzmir'le yeniden başlamak isteyen herkesi Visitİzmir'i cep telefonlarına indirerek kullanmaya ve bir İzmir elçisi olmaya davet ediyorum' dedi.

HEDEFİMİZ TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

Pandemi nedeniyle turizm hareketliliğinin durma noktasına geldiği bir dönemde, İzmir turizmini büyütmek için 2020 ve 2021 yıllarında çok sayıda ilke imza attıklarını anlatan Soyer, 'Bu süreçte, 'Başka bir turizm mümkün' anlayışıyla daha dirençli bir turizm sektörünün hayalini kurduk. Bu, İzmir turizmine yön veren tüm kurumların, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, turizm sektörünün ve sivil toplumun ortak hayaliydi. İzmir Vakfı'nın koordinasyonu ile yayınladığımız strateji dokümanı, İzmir turizmini 12 ay ve 30 ilçeye yayılan ve her bir turistin bıraktığı döviz miktarını ülke ortalamasına göre en az iki kat yükselten yeni bir yol haritası ortaya koydu. Bu yeni stratejiyle İzmir'i sadece bir kıyı destinasyonu olarak değil tarih, kültür, doğa ve gastronomisiyle de ön planda bir şehir olarak konumlandırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan dijital turizm ansiklopedisi Visitİzmir bu nedenle bizim için çok önemli. 12 ay gibi bir sürede İzmir'de turistik cazibesi olan tüm noktaları tek bir dijital veri tabanında topladık ve tüm bu verileri dünyanın neresinde olursa olsun tüm kullanıcıların erişime açtık? diye konuştu.

TÜM BİLGİLER TEK UYGULAMADA

İzmir Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle ve 40'tan fazla uzmanın çalışmasıyla 11 farklı başlıkta, 2 binden fazla turistik noktaya dair bilgi ve görselin bir araya getirildiğini ifade eden Soyer, 'Tarih ve kültür, doğa, inanç, somut olmayan kültürel miras, konaklama, gastronomi gibi 11 farklı başlıkta yapılan bu çalışmayla bu noktalara dair hem detaylı metinsel bilgiler hem de görsel ve video havuzu oluşturuldu. Konum bilgileri, iletişim bilgileri, noktaların yönetiminde yetkili kurum ve kuruluş bilgilerine kadar detaylı bir çalışma hayata geçti. Bergamalı son sepet ustası Mustafa Pancar'dan Çeşme'deki lüks otellere, İzmir'in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü'nden müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere uygulama üzerinden ulaşılabiliyor' ifadelerini kullandı.

'HERKESİ İZMİR ELÇİSİ OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Her kullanıcının Visitİzmir'e üye olduğunda 'İzmir Dostu' etiketine de sahip olacağını belirten Soyer, 'Her etkileşim, yorum yapma, beğenme kullanıcılara puan kazandırıyor. 8 bin 500 puanı toplayan kullanıcılar 'İzmir Elçisi' oluyor. İlerleyen süreçte İzmir elçilerimize farklı avantajlar sağlayacağız. Otel ve restoranlarda indirim aklımızdakilerden birkaçı. Visitİzmir aplikasyonu ile dünyanın neresinden olursa olsun herhangi bir gezgin, İzmir'in en ücra köşesindeki turizm destinasyonuna erişim konusunda her türlü bilgiye çok hızlı bir şekilde erişebilecek. Pandemi koşullarının ortadan kalktığı dönemde İzmir için hedefimiz şehrimizin nüfusu kadar yani 4 milyon ve üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlamak. Turizme yönelik attığımız her adımda, gücümüzü, kentteki tüm paydaşlarımızla ortak hareket etme kapasitemizden alıyoruz. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde, İzmir turizminin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tam. Yaza İzmir'le başlamanızı tavsiye ediyorum. İzmir'le yeniden başlamak isteyen herkesi, Visitİzmir'i cep telefonlarına indirerek kullanmaya ve bir İzmir Elçisi olmaya davet ediyorum? dedi.

AYNI ZAMANDA SOSYAL MEDYA PLATFORMU

Uygulamanın aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandığını aktaran Soyer, 'Kullanıcılar, İzmir'in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak sürekli güncelleniyor. Şehirdeki güncel etkinlikleri ve yenilikleri kullanıcılarına ulaştıran Visitİzmir, İzmir'in tanıtım mecrası olarak da işlev görüyor' diye konuştu.

VİSİTİZMİR'E ALTIN ÖRÜMCEK'TEN ÖDÜL

Visitİzmir uygulaması, ilk ödülünü Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması'nda 'Kamu Kurumu' kategorisinde aldı. Soyer, konuşmasının sonunda bu haberi de paylaşarak 'Bir kent vizyonu ortaklığıyla şehre kazandırdığımız bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum' dedi.

HAYATIN HER ALANINDA TURİZME HAZIRIZ

Pandemi döneminde turuncu çember uygulaması başlattıklarını belirten Soyer, 'Uygulama, bizim koyduğumuz kriterler kapsamında işletmelerin güvenli olup, olmadığını tespit etme çalışmasıydı. Kafeler, restoranlar hatta havayolu şirketi Sun Express sertifikayı almak için talepte bulundu. Yüzlerce işletmemiz turuncu çember sertifikasını aldı. Yani İzmir'deki tesisler hijyen koşullarını yerine getirdiklerine dair güvenceyi tüketiciye sunmuş oluyor. Hayatın her alanında turizme hazırız ve hedefimiz 4 milyon turisti İzmir'e çekmek' diye konuştu.

YERLİ YAZILIM KULLANILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazılım şirketi İzmir Teknoloji tarafından tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirilen şehir rehberi niteliğindeki Visitİzmir, hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Tüm içeriğe uygulamanın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebilen uygulamanın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneği bulunuyor.