Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor

11.03.2022 10:08

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor. Ateşkesi fırsat bilen Ukraynalılar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktalarında siper oluşturmak için çukur kazıyor. Gönüllülerden biri, barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını ifade etti. Kievli gönüllü, şehirlerinde hiçbir Rus'u istemediklerini sözlerine ekledi.

Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor
Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor
Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor

YORUMLAR
500
Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi. Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi! Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi! Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü Rusya, Kiev'de sivil tahliyeleri sırasında saldırı düzenledi: 7 ölü

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Şehir savaşına hazırlanan Ukraynalılar başkentin etrafına hendek kazıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement