Son Dakika Haberleri: Şehir Şebeke Borusu Patladı, Su Basıncın Etkisiyle Metrelerce Yükseğe Ulaştı

Şehir Şebeke Borusu Patladı, Su Basıncın Etkisiyle Metrelerce Yükseğe Ulaştı

22 dakika önce

Şehir şebeke borusu patladı, su basıncın etkisiyle metrelerce yükseğe ulaştıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehir şebekesine ait su borusu patladı.

Şehir şebeke borusu patladı, su basıncın etkisiyle metrelerce yükseğe ulaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehir şebekesine ait su borusu patladı. Basınç nedeniyle su yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi yakınlarında şehir şebekesine ait su borusu patladı. Bilinmeyen bir nedenle patlayan borudaki su tazyikle yaklaşık 15 metre yükseğe fışkırdı. Suyun asfaltı yerinden söküp gökyüzüne fışkırdığı o anlar, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bölgeye giden ekiplerin boruyu tamir etmek için çalışma başlattıkları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Genel
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