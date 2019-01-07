Şehir şehir, diyar diyar "Bir Dünya Börek"

Ayfer Yavi'nin "Bir Dünya Börek" kitabı, Orta Asya toplumlarının göçlerle yayarak kültürümüze kazandırdığı yufka ve börekleri konu alıyor.

Ayfer Yavi'nin "Bir Dünya Börek" kitabı, Orta Asya toplumlarının göçlerle yayarak kültürümüze kazandırdığı yufka ve börekleri konu alıyor. Kitap, Peru'dan İspanya'ya, Sivas'tan Antalya'ya kadar her ülkeden tarifi bir araya getirmeyi amaçlıyor.

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