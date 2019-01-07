Şehir şehir, diyar diyar "Bir Dünya Börek"
8 dakika önce
Ayfer Yavi'nin "Bir Dünya Börek" kitabı, Orta Asya toplumlarının göçlerle yayarak kültürümüze kazandırdığı yufka ve börekleri konu alıyor.
Ayfer Yavi'nin "Bir Dünya Börek" kitabı, Orta Asya toplumlarının göçlerle yayarak kültürümüze kazandırdığı yufka ve börekleri konu alıyor. Kitap, Peru'dan İspanya'ya, Sivas'tan Antalya'ya kadar her ülkeden tarifi bir araya getirmeyi amaçlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15
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