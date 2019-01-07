Son Dakika Haberleri: Şehir şehir, diyar diyar "Bir Dünya Börek"

Şehir şehir, diyar diyar "Bir Dünya Börek"

8 dakika önce

Ayfer Yavi'nin "Bir Dünya Börek" kitabı, Orta Asya toplumlarının göçlerle yayarak kültürümüze kazandırdığı yufka ve börekleri konu alıyor.

Şehir şehir, diyar diyar
Ayfer Yavi'nin "Bir Dünya Börek" kitabı, Orta Asya toplumlarının göçlerle yayarak kültürümüze kazandırdığı yufka ve börekleri konu alıyor. Kitap, Peru'dan İspanya'ya, Sivas'tan Antalya'ya kadar her ülkeden tarifi bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:15 

Sivas, Antalya, İspanya, Yavi, Ekonomi
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