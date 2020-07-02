'Şehir Şehir Eskrim' Dadaşlar diyarı Erzurum'da - Son Dakika

'Şehir Şehir Eskrim' Dadaşlar diyarı Erzurum'da

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından hayata geçirilen 'Şehir Şehir Eskrim' projesinin yedinci durağı; dadaşlar diyarı Erzurum oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından hayata geçirilen 'Şehir Şehir Eskrim' projesinin yedinci durağı; dadaşlar diyarı Erzurum oldu.

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Erzurum Çifte Minareli Medrese önünde soruları yanıtlayan Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, ilde yürütülen eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şenses, "Erzurum'da eskrim 2007'de Antrenörümüz Mehmet Ali Dayanç'ın Erzurum'a gelmesiyle başladı. Şu an itibariyle Türkiye genelinde kazanılmış 80 civarı madalyamız, 17'nin üzerinde milli sporcumuz var. Erzurum'da epe branşındaki başarımızın sırrı öncelikle ailelerin eskrime ve hocalarımıza duyduğu güvenden kaynaklanıyor. Hep beraber istişare ederek ilimizde eskrimi daha da yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında ilimizde ulusal organizasyona ev sahipliği yapacaktık, ancak pandemi nedeniyle ertelendi. Umuyoruz ki, önümüzdeki dönemde ilimizde yeni turnuvalarda buluşuruz" dedi.

Proje kapsamında aynı zamanda; Erzurum İl Temsilcisi Nevzat Dumanoğlu, Eskrim Antrenörü Mehmet Ali Dayanç, eskrim velisi Mustafa Akal ve milli eskrimciler Emir Akal ile Bumin Kağan Özdemir eskrimle ilgili deneyimlerini paylaştı.

İlde 2017'den bu yana görevine devam eden Erzurum İl Temsilcisi Dumanoğlu, "Yaklaşık 50 sporcumuz ile çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sporculara ulaşmak adına; okullarımızda branşımızı tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. Tesis, malzeme konusunda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Federasyonumuz bize gerekli desteği sağlıyor" diye konuştu.

Epe branşında Erzurum'da eskrim çalışmalarını sürdüren Antrenör Mehmet Ali Dayanç ise milli takıma sporcu yetiştirme konusundaki başarının öncelikle çok çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Milli takım sporcuları Emir Akal ile Bumin Kağan Özdemir ise sporculuk geçmişi ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Spora başlarken öncelikli hedeflerinin yurt içinde derece elde etmek olduğunu belirten genç eskrimciler, bunu başardıktan sonra milli takıma girme hedeflerini de gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde uluslararası arenada madalya elde etmek istediklerini sözlerine ekledi.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinin bir sonraki durağı Muş olacak. - İSTANBUL

Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Şehir Şehir Eskrim' Dadaşlar diyarı Erzurum'da - Son Dakika Spor
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