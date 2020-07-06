'Şehir Şehir Eskrim'de dokuzuncu durak Van - Son Dakika

'Şehir Şehir Eskrim'de dokuzuncu durak Van

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından devam eden 'Şehir Şehir Eskrim' projesinde yeni durak ülkemizin en büyük gölüne sahip Van oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından devam eden 'Şehir Şehir Eskrim' projesinde yeni durak ülkemizin en büyük gölüne sahip Van oldu.

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Proje konuğu olan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, ilde yürütülen eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi. İnanç, "6 yıldır il müdürü olarak ilimiz gençliğine ve sporuna hizmet etmeye gayret ediyorum. Üzülerek belirtebilirim ki, kurumumuz bünyesinde istihdam ettiğimiz bir antrenörümüz henüz mevcut değil ancak son yıllarda il temsilciliği görevini yürütmekte olan Aziz Saydut Hocamız gönüllü olarak eskrim branşımızdaki faaliyetleri yürütüyor. Federasyonumuzun gönderdiği malzemelerle bizlerin takviyeleriyle Aziz Hocamız ferdi sporlar merkezimizin alt katında ilimiz gençlerine eğitim vermeye başladı. Bu süreçte emeklerinin karşılığını da yavaş yavaş alıyor. Önümüzdeki dönemde başarılar artmaya, eskrim branşındaki sporcu sayımız da artmaya devam edecek. Önümüzdeki süreçte Bakanlığımız yeni personel alımları durumunda kadrolu bir ya da birkaç antrenöre kavuşursak eskrimi ilimizde daha fazla tabana yaymaya, daha fazla çocuğumuza ulaşmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Van Eskrim Antrenörü Aziz Saydut ise Akdamar Kilisesi'nin hikayesini anlattıktan sonra ilin eskrimdeki durumunu ve hedeflerini paylaştı. Eskrimde Van'da kılıç branşında yaklaşık 6 sporcunun bulunduğunu söyleyen Saydut, "Pandemi sürecinde online dersler yapmaya çalıştık. Normalleşme sürecinde eskrime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eskrime Van'da bir sporcu ile başladık. Ardından dört yıldır federasyonun faaliyet programında yer alan birçok müsabakaya katılmaya çalışıyoruz. Altyapıdan gelişmeye başlayan sporcularımız da var" dedi.

Proje kapsamında Van'ın minik ve genç eskrimcileri Ahsen Zeynep Saydut, Ömer Çiftçi, Fatma Berfin Çiftçi ve Nesli Melek Saydut, proje kapsamında eskrimle ilgili hikayelerini; eskrim velisi Ferhat Çiftçi ise sporcu velisi olma deneyimlerini ve hedeflerini paylaştı.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinde bir sonraki durağının ise Batman olacağı belirtildi. - VAN

Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Şehir Şehir Eskrim'de dokuzuncu durak Van - Son Dakika Spor
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