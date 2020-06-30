"Şehir Şehir Eskrim" projesi Ardahan'da - Son Dakika

"Şehir Şehir Eskrim" projesi Ardahan'da

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir Şehir Eskrim" projesinin altıncı durağı Ardahan oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir Şehir Eskrim" projesinin altıncı durağı Ardahan oldu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, ilde yürütülen eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Akar, "Federasyon, ilimize 15 takım malzeme gönderdi. Şu an ilimizde 15 sporcu ile çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Antrenör Suat Başak ise "Ardahan'da eskrime 2018'de bir öğrenci ile başladık, şu an 15 öğrencimiz var. Süreç normalleştikten sonra çalışmalarımız hızla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yedinci durağı Erzurum olacak.

Bülent Akar, Türkiye, Ardahan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şehir Şehir Eskrim' projesi Ardahan'da - Son Dakika Spor
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