"Şehir Şehir Eskrim" projesi Trabzon'da - Son Dakika

"Şehir Şehir Eskrim" projesi Trabzon'da

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir Şehir Eskrim" projesinin dördüncü durağı Trabzon oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından başlatılan "Şehir Şehir Eskrim" projesinin dördüncü durağı Trabzon oldu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ilde yürütülen eskrim faaliyetleri ve pandemi süreci hakkında bilgi verdi.

Eskrimin Trabzon'un özellikleriyle örtüştüğünü belirten Öztürk, "Eskrim özel, farklı ve şehrimizin yapısına da uygun bir branş. Eskrim yapan çocuklarımız, öz güven, çeviklik, analitik düşünce, sosyalleşme, çabuk hareket etme gibi özellikler taşıyor. Bunlar da şehrimiz insanında bulunan özellikler. Trabzon'da 50'si aktif, 300'ü aşkın lisanslı sporcumuz var. Milli takımlarda da görev yapan iki antrenörümüz, çalışmalarını fedakarca sürdüren il temsilcimiz var. Tüm bunlar başarıyı da beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eskrimde iki antrenman salonu olduğunu aktaran Öztürk, "İl spor merkezlerinde 150'nin üzerinde çocuğumuz her yaz eskrimle tanışıyor. Yetiştirdiğimiz 13 milli sporcu içerisinde şu anda ülkemizin çeşitli yerlerinde antrenörlük yapan sporcularımız da var. Trabzon'da eskrim sporunu daha da iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

En büyük hedeflerinin iyi sporcular yanı sıra ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Yomra Gençlik Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlçemizde eskrim faaliyetlerimiz Trabzonspor'un da katkılarıyla sürüyor. Yeni başlayacak eskrimcilerimize yönelik proje çalışmalarımız var. İlçemiz okullarındaki çocukları Yomra Cimnastik Spor Salonumuza getiriyoruz, yetenekli çocukları seçiyoruz. Merkezdeki okullarla da projeler yapıyoruz. Eskrimi tanıtıyoruz, yetenekli bulduğumuz sporcularımızı salonumuza kazandırıyoruz. Gençlerimizi spor salonlarımızı ne kadar çekebilirsek, onları yanlış alışkanlıklara gidebilecek ortamlardan o kadar uzak tutmuş oluruz."

Trabzon Eskrim İl Temsilcisi Ahmet Faik Öztürk ise 'futbol kenti olarak bilinen' Trabzon'da eskrim branşında da elit sporcular yetiştirmek adına gayret sarf ettiklerini ifade etti.

Proje kapsamında görüşleri alınan Türk Telekom Spor Kulübü sporcularından Beren Bulut, Yağız ve Havvanur Karaağaç ile Trabzonspor Kulübünden İrem Koç, Süha Keşap, Şevval, Alperen, Yağmur ve Sude Sağlam da eskrimle tanışma hikayelerini anlattı.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinin bir sonraki durağı; 'Ardahan' olacak.

Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şehir Şehir Eskrim' projesi Trabzon'da - Son Dakika Spor
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