"Şehir Şehir Eskrim" projesi Van'da

Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin dokuzuncu durağı Van oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Van'daki etkinlikte, Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, kentte şu an yaklaşık 6 sporcunun eskrim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İnanç, kurum bünyesinde istihdam ettikleri bir antrenörlerinin henüz olmadığını belirterek, "Ancak son yıllarda İl Temsilciliği görevini yürütmekte olan Aziz Saydut hocamız gönüllü olarak eskrim branşımızdaki faaliyetleri yürütüyor. Federasyonumuzun gönderdiği malzemeler ve desteğimizle Aziz hocamız ferdi sporlar merkezimizin alt katında ilimiz gençlerine eğitim vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Eskrimde süreç sonunda emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Bakanlığımız yeni personel alımları durumunda kadrolu bir ya da birkaç antrenöre kavuşursak eskrimi ilimizde daha fazla tabana yaymaya, daha fazla çocuğumuza ulaşmaya gayret edeceğiz."

Eskrim Antrenörü Aziz Saydut ise kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Van'da kılıç branşında 6 sporcularının olduğunu anlatan Saydut, "Pandemi sürecinde on-line dersler yapmaya çalıştık. Normalleşme sürecinde eskrime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eskrime Van'da bir sporcu ile başladık. Ardından dört yıldır federasyonun faaliyet programında yer alan birçok müsabakaya katılmaya çalışıyoruz. Altyapıdan gelişmeye başlayan sporcularımız da var." ifadelerini kullandı.

Van'ın minik ve genç eskrimcileri Ahsen Zeynep Saydut, Ömer Çiftçi, Fatma Berfin Çiftçi ile Nesli Melek Saydut proje kapsamında eskrimle ilgili hikayelerini paylaştı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin onuncu durağı Batman olacak.