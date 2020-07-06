"Şehir Şehir Eskrim" projesi Van'da - Son Dakika

"Şehir Şehir Eskrim" projesi Van'da

Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin dokuzuncu durağı Van oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin dokuzuncu durağı Van oldu.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Van'daki etkinlikte, Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, kentte şu an yaklaşık 6 sporcunun eskrim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İnanç, kurum bünyesinde istihdam ettikleri bir antrenörlerinin henüz olmadığını belirterek, "Ancak son yıllarda İl Temsilciliği görevini yürütmekte olan Aziz Saydut hocamız gönüllü olarak eskrim branşımızdaki faaliyetleri yürütüyor. Federasyonumuzun gönderdiği malzemeler ve desteğimizle Aziz hocamız ferdi sporlar merkezimizin alt katında ilimiz gençlerine eğitim vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Eskrimde süreç sonunda emeklerinin karşılığını alacaklarına inandıklarını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Bakanlığımız yeni personel alımları durumunda kadrolu bir ya da birkaç antrenöre kavuşursak eskrimi ilimizde daha fazla tabana yaymaya, daha fazla çocuğumuza ulaşmaya gayret edeceğiz."

Eskrim Antrenörü Aziz Saydut ise kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Van'da kılıç branşında 6 sporcularının olduğunu anlatan Saydut, "Pandemi sürecinde on-line dersler yapmaya çalıştık. Normalleşme sürecinde eskrime kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eskrime Van'da bir sporcu ile başladık. Ardından dört yıldır federasyonun faaliyet programında yer alan birçok müsabakaya katılmaya çalışıyoruz. Altyapıdan gelişmeye başlayan sporcularımız da var." ifadelerini kullandı.

Van'ın minik ve genç eskrimcileri Ahsen Zeynep Saydut, Ömer Çiftçi, Fatma Berfin Çiftçi ile Nesli Melek Saydut proje kapsamında eskrimle ilgili hikayelerini paylaştı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin onuncu durağı Batman olacak.

Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şehir Şehir Eskrim' projesi Van'da - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:59 Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü 13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:43 Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
15:41
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
15:36
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:01:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şehir Şehir Eskrim" projesi Van'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]