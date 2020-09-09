Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 38. durak Edirne oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, etkinlik konuğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, eskrimin Edirne'de sevilen bir branş olduğunu söyledi.

Ak, "Edirne, Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'ya açılan bir kapı. Bunu da kullanarak eskrim sporunu daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Eskrim İl Temsilcisi İskender Berrak da ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Edirne'de eskrim faaliyetlerine bu yıl başladıklarına dikkati çeken Berrak, lisanslı 15 sporcuları olduğunu aktardı.

Projenin sonraki durağı Zonguldak olacak.