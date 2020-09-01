Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinin 34. durağı Bolu oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje konuğu Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, ilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bolu'da sporun bütün dallarında ciddi aktiviteler yapıldığını belirten Çilkara, "Eskrim dalında da 2007 yılında bu yana İl Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki iki ayrı salonumuzda, iki antrenörümüzle birlikte eskrim dalında sporcular yetiştiriyoruz. Bolu merkezde toplamda 208 lisanslı sporcumuz var. Epe branşında 50, kılıç branşında ise 30 sporcu olmak üzere ilimizde faal 80 sporcumuz bulunuyor." diye konuştu.

Bolu Eskrim İl Temsilcisi Ayhan Ceyhan üç aktif spor kulübü ile devam eden eskrim çalışmalarını daha iyi seviyeye çıkarmak adına mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde bir sonraki durak Sakarya olacak.