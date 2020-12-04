Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF), "Şehir Şehir Eskrim" projesinin son durağı İstanbul oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, haziran ayından itibaren 41 ilde sürdürülen projenin son durağına röportaj konuğu olan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, ilde yürütülen eskrim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da eskrimin önemli branşlardan biri olduğunu belirten Hacıcaferoğlu,"Eskrim son yıllarda elde ettiği başarılarla ülkemizde isminden söz ettiren bir branş haline geldi. Başarılar arttıkça ilgi de artıyor, bu ilgiye karşılık vermek gerekiyor. Kurum olarak, Bakırköy ve Kartal ilçelerimizde eskrim antrenörlerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Sultangazi ilçemizde de antrenör görevlendirdik. Federasyonumuzun göndermiş olduğu malzemelerle Sultangazi'de de eskrimi başlatmak istiyoruz. Hedefimiz, eskrimde milli takım havuzumuza sporcular yetiştirmek.İstanbul'da da eskrimi geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEF Başkanı Murat Atalı ise, proje ile önemli bir sinerji sağlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Şehir Şehir Eskrim, eskrim faaliyetlerimizin olduğu illerin tamamı olmasa bile 41 ili kapsayan bir proje. Salgın dönemini, aktif olarak spor faaliyeti yürütülmese bile, sporun diğer yönlerini, planlamasını, sorunlarını konuşacağımız bir avantaja dönüştürmek istedik. Bu amaçla federasyonumuzdan yola çıktık. Gittiğimiz illerde il müdüründen sporcusuna, il temsilcisinden antrenörüne, velisinden kulüp yöneticisine kadar pek çok paydaşla o ildeki eskrimi dinlemeye gayret ettik. İl yöneticileri, temsilcileriyle o ilde ne gibi faaliyetler yapabileceğimizi planladık. Edindiğimiz bilgileri ve oradan aldığımız selamları camiamızın diğer bileşenlerine "Youtube Eskrim TV" kanalımızdan düzenli bir şekilde ulaştırmaya özen gösterdik."

Eskrim İl Temsilcisi Haluk Demirkan ildeki eskrim faaliyetlerini aktarırken, ilin çeşitli kulüplerinden antrenör, sporcu ve veliler de proje konuğu olarak eskrim hikayelerini paylaştı.