"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Zonguldak oldu

Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 39. durak Zonguldak oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, kentteki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eskrim çalışmalarının iki ilçede devam ettiğini belirten Yüksel, "İlimizde kadrolu bir antrenörümüz ve fahri olarak görev yapan iki arkadaşımız var. Merkezde epe ve Ereğli ilçemizde kılıç branşında olmak üzere 150'nin üzerinde eskrimcimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede eskrim çalışmalarının 2013 yılında başladığını aktaran proje direktörü ve Karadeniz Ereğli Eskrim Antrenörü Barış Bahadır ise şunları kaydetti:

"Zonguldak adına büyük başarılara imza attığımız için çok mutluyuz. Açık turnuvalar, Türkiye şampiyonaları, okullar arası turnuvalar ve uluslararası müsabakalarda elde edilmiş birçok derecemiz var. Bizim için bunlardan daha da önemlisi, çocuklarımıza birçok artı kazandırmak, öz güvenlerini, cesaretlerini artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak."

Antrenör Haydar Ergin, ilde 2014 yılından bu yana eskrimin daha çok yaygınlaşıp sevilmesi için tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini aktarırken, eskrimciler Hüseyin Ergin, Acar Dankaz, Çağan Öztürk, Esila Kaya, Ayşe Betül Doğan, Orçun Akkoyun, İrem Kaya, Muhammed Düzer ve Batu Düzer de bu branşla tanışma hikayelerini paylaştı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinde bir sonraki durak, İstanbul olacak.