"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Bursa oldu

Türkiye Eskrim Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim" projesinde 25. durak Bursa oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje konuğu Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, ildeki eskrim çalışmalarını anlattı.

Bursa'nın eskrim sporuna önem veren illerden biri olduğuna işaret eden Başparmak, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde, il müdürlüğümüz bünyesinde ve ferdi spor kulüplerimizde olmak üzere 11 antrenörümüz, 200 civarında da lisanslı sporcumuz ile faal eskrim çalışmalarımız sürüyor. İlimizden çıkmış Aylin Çakır, Melis Sarıçam gibi başarılı sporcularımız da var. Bizler hep birlikte eskrimde sporcu sayımızı nasıl artıracağımızla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz, faaliyetlerimizi daha aktif hale getirme konusunu planlayacağız. Federasyon faaliyetlerinin Bursa'da olması konusunda da istekliyiz. Birçok faaliyeti burada yapabilecek kapasitemiz, imkanlarımız mevcut."

Proje kapsamında ayrıca Bursa Eskrim İl Temsilcisi Necdet Külahçı ve eskrim antrenörleri Barış Övünç, Osman Uluzambak, Kader Yıldırım, Alican Aydın ve Ayşe Bekiroğlu, kentte yürütülen çalışmalar ve pandemi süreci, Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Bursa Şube Başkanı Orhan Bayrak ise kulüp çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bursa'nın minik ve genç eskrimcileri de proje çerçevesinde eskrimle tanışma maceralarını anlattı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin bir sonraki durağı Eskişehir olacak.