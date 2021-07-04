Şehir şehir gezen 31 yıllık kalaycı, mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde tezgah açan kalaycı Murat Örsepet, mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Minibüsüyle seyyar çalışan 31 yıllık kalaycı Örsepet, babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Kardeşi Emrah Örsepet ile mesleğini sürdüren Örsepet, Kale ilçesindeki tezgahında müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylıyor.

Örsepet, AA muhabirine, mesleğine babasının yanında çırak olarak başladığını söyledi.

Seyyar kalaycılık yaparak unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalıştığını ifade eden Örsepet, "Benim için yeryüzündeki en güzel mesleklerden biri kalaycılık. Ekmeğimizi kalay yaparak kazanıyoruz. Kalaycılık unutulmaya yüz tutmuş ama yine de eski insanlar bize tercih ediyor." dedi.

Örsepet, kalaycılığı bilmeyen vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni nesil fotoğrafımızı çekiyor. Aldığımız işi bir günde teslim ediyoruz. Malzemelerini verip hemen alabiliyorlar. Bu yüzden vatandaşa cazip geliyor. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için seviniyoruz."