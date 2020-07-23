Şehir şehir gezerek kalaycılık yapıyor - Son Dakika

Amasyalı 64 yaşındaki Ali Adak, şehir şehir gezerek dede mesleği kalaycılığa devam ediyor.

Türkiye'de birçok ile giderek mesleğini sürdüren Adak, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde de müşterileriyle buluştu.

Adak, AA muhabirine, kalaycılık mesleğinin kaybolmaya başladığını, mesleği yaşatmak ve para kazanmak için çalışması sürdürdüğünü söyledi.

Alüminyum ve çelik eşyaların çıkmasıyla kalaycılığın unutulmaya yüz tuttuğunu vurgulayan Adak, "Bu nedenle vatandaşın ayağına hizmet götürmeye başladık. Kalaycılık bir zamanların gözde mesleğiydi ama artık talep yok. Bu nedenle ilçe ilçe, köy köy geziyorum. Türkiye'de hemen her ile gittim. Bu şekilde vatandaşın da kalay yaptırma maliyetini düşürüyorum." dedi.