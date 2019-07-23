Son Dakika Haberleri: Şehir şehir gezip kızı için yardım topluyor
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Şehir şehir gezip kızı için yardım topluyor

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen 57 yaşındaki baba 22 yaşındaki kızının tedavisi için şehir şehir gezip yardım topluyor.

Şehir şehir gezip kızı için yardım topluyor, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen 57 yaşındaki baba 22 yaşındaki kızının tedavisi için şehir şehir gezip yardım topluyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'nde ikamet eden 57 yaşındaki Metin Gedik, 22 yaşındaki kızının 12 sene önce geçirdiği menenjit rahatsızlığından dolayı konuşamayan kızının tedavisi için yardım topluyor. Kızının tedavisi için ihtiyaç duyduğu 9 iğneden her birinin 955 TL olduğunu anlatan baba gedik "Kastamonu'dan yola çıktım. Şehir şehir dolaşıyorum. Kızımın fiziksel olarak bir sorunu yok. 10 yaşındayken menenjit geçirdi. Bu nedenle konuşma yetisini kaybetti. Senelerdir eşimle birlikte kent kent gezerek yardım topluyoruz. 13 bin Euro değerinde olan cihaz bedelinin büyük bölümünü Sağlık Bakanlığı karşıladı. Geri kalanını da hayırseverlerin desteği ile aldık. Fakat kızımın sağlığına kavuşması için tedavinin tamamlanması gerekiyor. Tedavi masrafları çok ağır geliyor. Karşılayamıyoruz. Neyimiz varsa harcadık. Kızımın konuşması, ameliyat öncesi bu iğneleri olmasına bağlı. Bu sebeple eşimle şehirleri gezerek hayırseverlere basın aracılığı ile ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kendisinin de yıllar önce geçirdiği kaza nedeniyle çalışamadığını dile getiren Gedik, hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi. - ZONGULDAK
Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
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