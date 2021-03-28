"Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" - Son Dakika

"Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin"

28.03.2021 12:25

FT Antalyaspor, Türkiye Kupası finali öncesi şehri ayağı kaldırmak için harekete geçti.

FT Antalyaspor, Türkiye Kupası finali öncesi şehri ayağı kaldırmak için harekete geçti. 55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek olan kırmızı beyazlılar, finale sadece takım olarak değil şehir olarak hazırlanmak için dev bir kampanyanın başlangıcını veriyor. Antalyaspor, başlatacağı bayrak kampanyası ile hem şehir merkezi ve ilçelerin dört bir yanının bayraklarla süslenmesini sağlayacak, hem de kulübe maddi gelir getirecek bir projeye imza atacak.

"Hedef 5 bin büyük bayrak"

Başkan Mustafa Yılmaz öncülüğünde startı verilen bayrak kampanyası, "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlatılacak. Antalyaspor tarihinin en önemli sınavlarından biri olacak final öncesi şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirmeyi hedefleyen kampanya, 5 bin büyük bayrak hedefiyle yola çıkacak. Kampanya çerçevesinde kentin sanayici ve iş insanlarının yanı sıra, evlerinin balkonlarını ve iş yerlerini Antalyaspor bayrakları ile süslemek isteyenler için farklı bayrak satışları gerçekleştirilecek.

"Ortak payda Antalyaspor"

Final coşkusunu birlikte yaşamak, teknik ekip ve futbolculara şehir olarak destek vermek için başlatılan kampanya çerçevesinde tek vücut olarak hem tarihi maça odaklanılacak hem de kulübe maddi katkı sağlanacak. Antalyaspor'a destek olmak isteyen herkesin katılmaya davet edildiği kampanya, Başkan Yılmaz ve yöneticilerin katkılarıyla kentin belediyeleri, iş dünyası, STK'ları, otelleri, restoranları, AVM'leri, esnafı, kısacası Antalyaspor ortak paydasında buluşan herkesi kapsayacak.

"Bayrak çeşitleri ve fiyatları"

Kampanya çerçevesinde 3 farklı bayrak satışı gerçekleştirilecek. Bayrakların ilki 4x6 metre ebadında olacak. Caddelerde dalgalanacak olan bayrağın üst kısmında #KupaSeninAntalya, orta kısmında kırmızı beyaz zeminde Antalyaspor arması, alt kısmında ise katkı koyan firmanın ismi yer alacak. Bu bayrak 5 bin TL'den satılacak. İkinci bayrak, kentin önemli cadde ve sokaklarında yer alan elektrik direklerinde yer alacak. 90X240 santimetre ebadındaki bayrakların 5 adedi 5 bin TL olacak. Üçüncü bayrak ise 70x105 santimetre ebadında olacak. Üst kısmında #KupaSeninAntalya, altında ise kırmızı beyaz zeminde Antalyaspor arması olacak. Bu bayrak da 100 TL'den satışa sunulacak. Kampanya için tüm detaylar kulüp tarafından resmi olarak 31 Mart Çarşamba günü açıklanacak. - ANTALYA

Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin

Türkiye Kupası, Mustafa Yılmaz, Türk Lirası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Son Dakika! "Kokain değil pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişi hastanelik etti "Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar
Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor Türkiye'de tüketilmeyen deniz patlıcanı, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor         
12:07
Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş         
11:48
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu         
23:31
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 12:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei