Şehir sis bulutları altında kaldı - Son Dakika

Şehir sis bulutları altında kaldı

Şehirdeki sis havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan sis havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Güne güneşli bir hava ile başlayan Samsun, daha sonra denizden gelen sise teslim oldu. Deniz seviyesinin soğuk ve denizin üstündeki havanın sıcak olmasından kaynaklan sisle birlikte şehirde görüş mesafesi düştü. Denizde oluştuktan sonra rüzgarla birlikte kıyılara gelen sis tabakası drone ile havadan görüntülendi.

Sisin ilerleyen günlerde ara ara devam etmesini beklediklerini söyleyen Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Birim Sorumlusu Altan Özcan, "Bugün için sahil kısımlarında ve 300 metre yüksekliğindeki kesimlerde sis oluştu. Bu sis kıyılarda etkilidir. Deniz sisi kısa mesafede önemli değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin şu an sahilden 5 km içerde sis yok ve hava güneşli. Bu sisin oluşma sebebi ise denizden yukarıdaki hava tabakasının deniz yüzeyinden daha sıcak olmasıdır. Aşağıdaki serin deniz suyu ve üstündeki daha sıcak hava nedeniyle buharlaşan su buharı, sis bulutunu oluşturmaktadır. Yani bu sis deniz üzerinde oluşup daha sonra rüzgarla karaya taşınmaktadır. Şu anda Samsun ve Sinop arasında hem denizde hem de kıyıya yakın sahillerde etkilidir. Rüzgara göre sisin bu gün batıya doğru hareket etmesini ve öğle saatlerinden sonra Samsun'da etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Orta Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıkları yaklaşık 16 dereceye yükselene kadar Hazirana kadar deniz yüzeyinden daha sıcak bir hava tabakası deniz üzerine taşındığında ve kuzeyli, doğulu rüzgarlar da bu sis tabakasını karaya taşıdığı durumlarda önümüzdeki günlerde de sisin etkili olabileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Samsun'da sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek

Ayrıca Meteorolojiden alınan bilgiye göre Samsun'da önümüzdeki günlerde iç kesimlerde yer yer gök gürültülü hafif sağanak yağışlar bekleniyor. Sahil kesimlerinde ise havanın bulutlu geçeceği, Pazartesi gününe kadar kıyı kesimlerde yağış olmayacağı tahmin ediliyor.