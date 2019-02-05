Son Dakika Haberleri: Şehir Sular Altında Kaldı: 2 Ölü

Şehir Sular Altında Kaldı: 2 Ölü

1 saat önce

Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Townsville şehrinde şiddetli yağmurların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Şehir Sular Altında Kaldı: 2 Ölü, System.String[]
Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Townsville şehrinde şiddetli yağmurların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Townsville şehrinde şiddetli yağmurların yol açtığı selde 2 kişi hayatını kaybetti. Polis dün, sel felaketinin en yoğun olduğu saatlerde görüldükleri bildirilen 20 yaşlarında iki gencin bugün bulunduğunu bildirdi. Selden en fazla etkilenen bölge olan Townsville şehrinde 650'den fazla insan evlerinden tahliye edildi, 11 bin ev elektriksiz kaldı, 9 binden fazla kişi yardım çağrısında bulundu. Başbakan Scott Morrison, 'yüzyılda bir' meydana geldiği belirtilen sel felaketinde sular altında kalan binlerce evin ve arabanın, kapatılan okulların ve havaalanlarının bulunduğu Townsville şehrini ziyaret etti. Sel suları bazı bölgelerde azalırken, Morrison sel sonrasında yeniden toparlanmanın zor olacağı konusunda uyararak, evlerini kaybeden ailelere, "Bir süre için hayat zor geçecek, sadece bir süre" dedi.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Queensland Meteoroloji Bürosu'ndan Richard Wardle, "Önümüzdeki birkaç gün boyunca çok şiddetli yağışlar bekleniyor, bununla birlikte yüksek miktarda sel riski var" açıklamasında bulundu. Yetkililer, bazı bölgelerde sular çekilmeye başladığında, timsahlarla karşılaşma riski nedeniyle insanları uyardı. Queensland eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, halkı, sel sularında yüzmeye gitmemeleri konusunda uyararak, "Temizleme işlemine başladığınızda kapalı botlar giydiğinizden ve herhangi bir çizik veya yaraya maruz kalmadığınızdan emin olmalısınız" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Polis, Avustralya, Güncel
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