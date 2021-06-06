Şehir Tiyatroları 20. Yılını Dünya Çevre Gününde Fidan Dikerek Ölümsüzleştirdi - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları birbirinden değerli sanatçı ve emektarları ile kuruluşunun 20. yıl dönümünü 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ağaç fidanı dikerek ölümsüzleştirdi.

Sarısungur Göleti bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikimine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Sıla Senem Bükülmez, belediye bürokratları, Şehir Tiyatroları Sanatçıları ve Şehir Tiyatrolarının Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Merhum Ergin Orbey'in eşi Gönül Orbey katıldı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları 20. yıl etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatroları 20. Yıl Hatıra Ormanı oluşturdu. Hatıra Ormanında tiyatronun vefat eden kurucuları ve emektarları da unutulmadı. Aramızdan ayrılan Şehir Tiyatrolarının Repertuvar Kurulu Üyeleri Turgut Özakman ve Sevda Şener ile Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Ergin Orbey için çınar ağacı dikilmesine Orbey'in eşi Gönül Orbey de eşlik etti. Şehir Tiyatroları oyuncuları ise kendi adlarına çam ağacı dikerek 20. Yıl Hatıra Ormanını oluşturdu.

5 Haziran Çevre Gününde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, "20 yıldır bizler için birbirinden özel eserleri sahneye koyan Şehir Tiyatroları emekçilerimizi, doğaya duyarlılık göstererek bu güzel etkinliği düzenledikleri için tebrik ediyor, başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen için de bir çınar ağacı diktikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Büyük ustalarımız Ergin Orbey, Turgut Özakman ve Sevda Şener başta olmak üzere aramızdan ayrılan tüm oyuncuları saygı ve rahmetle anıyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan sevgili Gönül Orbey'e teşekkür ediyorum. Dikilen ağaç fidanlarının çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yeşil bir dünyada yaşaması için umut olmasını diliyorum" dedi.