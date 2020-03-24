Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak - Son Dakika Magazin

Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak

7 saat önce

İBB'den yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturacağı bildirildi.

Şehir Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini online açacak, System.String[]

İBB'den yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturacağı bildirildi.


Açıklamada ayrıca, "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak, kültür sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri kapatmıyoruz. Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, "https://kultursanat.istanbul" adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:51 

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