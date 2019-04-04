Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Geleneksel 35. Çocuk Şenliği Başlıyor

Şehir Tiyatroları Geleneksel 35. Çocuk Şenliği Başlıyor

14 dakika önce

Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 35.'sini düzenlediği "Çocuk Şenliği," 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.00'te açılış etkinlikleriyle başlıyor.

Şehir Tiyatroları Geleneksel 35. Çocuk Şenliği Başlıyor, System.String[]

İBB Şehir Tiyatroları çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırmak, onlarla tiyatronun dünyasına kapı aralamak için geleneksel çocuk şenliğinin 35.'sini düzenliyor. Etkinlikler, 20-23 Nisan 2019 tarihleri arasında İBB Şehir Tiyatroları'nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi ve Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Çocuk Şenliği'nde tiyatronun yanı sıra konser, atölye çalışmaları, baloncuk gösterisi, jonglör gösterisi, masal dinletisi gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı dopdolu bir program çocuklarla buluşacak.

Açılış etkinliklerimizde küçük misafirlerimiz için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak. Şenliğin açılış günü Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde Tarla Zanat'ın "Çerçeve 2" adlı oyununun sahnelenmesiyle başlayacak. Orçun Tekelioğlu Çocuk Şarkıları Mini Konseriyle sürecek açılış etkinlikleri; Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları'nın hazırladığı sirk performans gösterisinin sahnelenmesiyle devam edecek. Açılış etkinlikleri İBB Şehir Tiyatroları'nın "Palyaço Prens" adlı oyunuyla sona erecek.

35. Çocuk Şenliği'nde Devlet Tiyatroları ve konuk tiyatro ekiplerinin 15 oyunu, İBB Şehir Tiyatroları'nın 5 oyunu sahnelenecek.

Çocuk Şenliği süresince Nilgün Kasapbaşoğlu ile "Masal Dinletisi", Murat Garipağaoğlu "Küçüklere Masallar" etkinliği, İBB Kent Orkestrası Çocuk Şarkıları Bando Konseri, baloncuk gösterisi, öykü atölyesi, çocuklara palyaço, cadı, hayvan makyajının yapılacağı "Makyaj Atölyesi", yüz ve hayvan masklarının yapılacağı "Mask Atölyesi" çocuklarla buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:01 Kaynak: Bültenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Güncel
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