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Şehir Tiyatroları kursiyerleri sezonu tamamladı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü kursiyerleri sezonu tamamladı.

Şehir Tiyatroları kursiyerleri sezonu tamamladı, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü kursiyerleri sezonu tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Tiyatro Atölyesi kursiyer oyuncuları tarafından sezon sonunda iki oyun sahnelendi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda izleyicilerle buluşan oyunlardan ilki, Haldun Taner'in yazdığı ve Gülhatun Kutay'ın yönettiği 'Zilli Zarife' oldu. İkinci gün ise Tiyatro Atölyesi yetişkin kursiyer oyuncuları tarafından Mustafa Nogay Kesim'in yazdığı ve Ekrem Şenel'in yönettiği 'Pişti' adlı oyun sahnelendi.

Kalabalık bir izleyici topluluğunun takip ettiği ve kursiyerlerin başarılı bir performans sahnelediği her iki oyun sonunda, Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürü Dilek Yörük tarafından tüm oyunculara katılım belgeleri takdim edildi ve sezon kapandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Şehir Tiyatroları, Güncel
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