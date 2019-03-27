Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları'nda Oyunlar Bugün Ücretsiz

Şehir Tiyatroları'nda Oyunlar Bugün Ücretsiz

6 dakika önce

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, özel ve ödenekli tiyatrolar, üniversitelerin tiyatro bölümleri ve konservatuvarlarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Şehir Tiyatroları'nda Oyunlar Bugün Ücretsiz, System.String[]
Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, özel ve ödenekli tiyatrolar, üniversitelerin tiyatro bölümleri ve konservatuvarlarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT) da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bu kapsamda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde "Söz Veriyorum", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Felatun Bey ile Rakım Efendi", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Aşk Bir Zamanlar (Gazele)", Ümraniye Sahnesi'nde "Ocak'ta Bahar", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde "Nora-Bir Bebek Evi" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Amanvermez Avni" oyunu sahnelenecek.

Bugün perde açacak bütün oyunlarda ayrıca, bu yıl Prof. Dr. Hülya Nutku tarafından kaleme alınan ulusal tiyatro bildirisi okunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Şehir Tiyatroları, 27 Mart, Güncel
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