Şehir Tiyatroları Nisan Ayında 3'ü Yeni, 36 Oyunla Seyirciyle Buluşuyor

Vahşi Batı, Söz Veriyorum, Bizim Aile, Kahvede Şenlik Var, Uzlaşma, Saadet Hanım, Şahane Züğürtler, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Amanvermez Avni, Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Hisse-i Şayia, Nora (Bir Bebek Evi), Son, Matruşka, Tatlı Kaçık, İblis, On İki Öfkeli Adam, Matruşka, Cibali Karakolu, Ben Çağırmadım, Mavi Kuş, Ocak'ta Bahar, Geç Kalanlar, Can Yeleği, Macbeth, Hastalık Hastası ve çocuk oyunları Pollyanna, Bisküvi Adam, Palyaço Prens, Bir Kümes Hikâyesi, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Harikalar Mutfağı, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Yaşasın Barış.

Nisan ayında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

İBLİS(Yeni Oyun)

I. Dünya Savaşı'nın sonu yaklaşmakta, yerkürenin her yanı acı ve kanla biçimlenmekteydi. Özellikle de Ortadoğu coğrafyası ve hatta Bağdat yakınları. Yüzbinlerce insan topraklarından koparılmış, düşleri ve umutları savrulmuş, yaşamlarını kaybetmişti. Yarından tek beklenti yok ederek var olmaktı… İnsanın ürettiği felsefi birikimler, dünya görüşleri, inançlar, bu yok oluşun önünü kesemiyor, hatta insanın insana yaptığı kötülüğün çıkış noktası oluyordu. Dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllardır birlikte yaşadığı halkların ihanetine uğramış, askerler, aydınlar, coğrafyanın giderek kaybedeni haline gelen halk, olan-bitenin hesabını sormakta kararlıydı. Bir başka deyişle, koşulların zorlamasıyla insanın içindeki ''İblis'' bir kez daha dışarı çıkmakta, tüm insani değerleri yok etmekteydi. Ancak bir şey unutulmuştu;kin, hırs, nefret her yanı sarsa da, insanın içini titreten aşk, tüm bunlara karşın kendine yol bulurdu... Hüseyin Cavid'in yazdığı, Melahat Abbasova'nın yönettiği oyunda, Aslı Akın Narcı, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Caner Bilginer, Çağatay Palabıyık, Emel Bertan, Emre Narcı, Erhan Özçelik, Erol Ayvaz, Hasip Tuz, İskender Bağcılar, Mazlum Kiper, Melisa Demirhan, Oğuzhan Oğuz, Ozan Akif Serman, Ömer Naci Boz, Rıdvan Çelebi, Samet Hafızoğlu, Samet Silme, Sefa Turan, Sinem Yoldaş, Şenay Bağ rol alıyor. Oyun, 17-20 Nisan, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

MAVİ KUŞ(Yeni Oyun)

Tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü " Mavi Kuş" ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesi. Mustafa Kutlu'nun yazdığı Özgür Kaymak'ın yönettiği oyunda Alper Siyambaş, A.Gurur Kuyucak, Begüm Akdoğan Akkaya, Behice Maurer, Besim Demirkıran, Burcu Sarıgül, Cafer Alpsolay, Deniz Akkaya, Efe Ünal, Ercan Demirhan, Hakan Örge, Kamer Karabektaş, Nazım Hikmet Yıldırım, Okan Karaca, Onur Demircan, Salih Salcan, Sibel Topaloğlu Demirhan, Şevket Avşar, Tarık Köksal, Yağmur Ulusoy, Yiğit Ali Uslu, Yusuf Aytekin, Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun, 24-27 Nisan, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

HASTALIK HASTASI(Yeni Oyun)

Hastalık Hastası, Klasik Fransız Tiyatrosu'nun kurucularından Moliere'in (1622 – 1673) yazdığı son oyundur. 1673 yılında sahnelenen Hastalık Hastası'nda Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir. Oyunda hastalık hastası Argan rolünü de kendisi oynayan Moliere, bu temsillerden birinin sonuna doğru sahnede fenalaşır ve kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Moliere'in yazdığı Tolga Yeter'in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyın Tuncel, Orhan Erhan Yıkılmaz, Sevinç Erbulak, Sevil Akı, Şükrü Türen, Uğurtan Atakan rol alıyor. Oyun, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

VAHŞİ BATI

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Amerikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının cesur yazarlarından Sam Shepard, en meşhur oyunu "Vahşi Batı"da rekabete sürüklenen insanların kapitalizmin çarkları arasında nasıl öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan toplumunun vitrininde sunulan "kutsal aile" kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard'ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan,Sam Shepard'ın yazdığı Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Alev Oraloğlu, Eraslan Sağlam, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

SÖZ VERİYORUM

2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alır. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Aleksei Arbuzov'un yazdığı Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat Coşkuner rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

BİZİM AİLE

Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile"yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz. Sadık Şendil'in yazdığı Aziz Sarvan'ın yönettiği oyunda, Alp Tuhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir.Sabahattin Kudret Aksal'ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır? Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… Trajikomik bir oyun olan Uzlaşma, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçlayan "arabuluculuk sistemi" konusunda fikir edinmemizi sağlıyor. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Chloe Lambert'in yazdığı Aslı İçözü'nün yönettiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

SAADET HANIM

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı Saadet Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınıyor. Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir. Oyunda; Arda Alpkıray, Asrın Gurur Kuyucak, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval'ın yazıp Haldun Dormen'in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

19.yy İstanbul'unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi'nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız "yanlış batılılaşma" konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı, Selçuk Soğukçay'ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Tuğçe Açıkgöz, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun, 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

AMANVERMEZ AVNİ

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni'nin Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılması boşuna değildir. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 3-6 Nisan 2019 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

AŞK BİR ZAMANLAR (GAZALE)

Aşk Bir Zamanlar, insanın sürekli bir sıçrama halinde olan zihnini, aşkın tezahürleri eşliğinde, geçmiş ve bugün üzerinden sorgularken; seyircisine, 2. Mahmut döneminin yangınlarla kavrulan İstanbul'una ışık tutan tarihsel bir perspektif eşliğinde, şiirsel ve görsel motiflerle zenginleşen başka bir boyutun kapılarını aralıyor. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, İskender Pala'nın yazdığı, Bora Seçkin'in yönettiği oyunda Deran Özgen, Ersin Sanver, Fatih Aksüt, Mehmet Avdan, Özgür Dereli, Seda Yılmaz, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. İ. Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. "Nora (Bir Bebek Evi)", yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen'in yazıp Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu,Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

SON

Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kağıtlardır. Karşılayıcı ve onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtların peşindedir. Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği oyunda, Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal'in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal'in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, John Patrick'in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu'nun çevirdiği, Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

ON İKİ ÖFKELİ ADAM

Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Reginald Rose'un yazıp Arif Akkaya'nın yönettiği oyunda Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel rol alıyor. Oyun, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

CİBALİ KARAKOLU

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazıp Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirip Engin Gürmen'in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

OCAK'TA BAHAR

2. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir değişim başlar. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâyesi işlenir. Savaşın yarattığı güç dengesinde sömürünün ve manipülasyonların yerini sorgularken çok kültürlülüğün yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi öldürmesine tanık oluruz. "Ocakta Bahar" adıyla yazılan oyun 1995 yılında Emir Kusturica tarafından Underground (Yeraltı) ismiyle filme çekilmiştir. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Duşan Kovaçeviç'in yazdığı M. Nurullah Tuncer'in yönettiği oyunda Alp Tuğhan Taş, Aslı Nimet Altaylar, Aslı Şahin, Ayşe Günyüz Demirci, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Caner Çandarlı, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Ozan Aksu, Damla Cangül Yiğit, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Gül Yıldırım, Gürol Güngör, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Mana Alkoy, Onur Şirin, Serap Doğan, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.

GEÇ KALANLAR

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 24-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

CAN YELEĞİ

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi; Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar.Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüştürüyoruz? "Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar". 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Gönül Kıvılcım'ın yazdığı Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

MACBETH

("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir. Bu kehanet, Macbeth'in içindeki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor. William Shakespeare'in yazdığı, Ulviye Karaca'nın yönettiği oyunda; Damla Cangül Yiğit, Yılmaz Aydın, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Nilay Yazıcıoğlu,Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

ÇOCUK OYUNLARI

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna'nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile ?"mutluluk"un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Yılmaz Aydın, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 28 Nisan 2019 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafındanonu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı,yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood's'un yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 7, 14, 28 Nisan 2019 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 7, 14 Nisan 2019 tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Ebru Üstüntaş'ın yönettiği oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbrahim Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay/Tuğçe Açıkgöz ve Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 28 Nisan 2019 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 7, 14 Nisan 2019 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova'nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu'nun yönettiği oyunda; Elyesa ÇağlarEvkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 7, 14, 28 Nisan 2019 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık'ın yazdığı Arda Aydın'ın yönettiği Harikalar Mutfağı'nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük'tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Selen Nur Sarıyar/Nilay Bağ ve Gözde İpek Köse'nin rol aldığı oyun, 7, 14, 28 Nisan 2019 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi'nde.

ÜÇ KARDEŞ VE MUHTEŞEM KURT (3+ Yaş)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca'nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun, 7, 14, 28 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek'in yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak'ın rol alıyor. Oyun, 7, 14, 28 Nisan 2019 tarihlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde.