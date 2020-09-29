Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı - Son Dakika

Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı

Son dakika haberine göre İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını belirten oyuncuların tepkisi üzerine bugün ödemelerin bir bölümü yapıldı.

Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını belirten oyuncuların tepkisi üzerine bugün ödemelerin bir bölümü yapıldı.

Usta oyuncu Zihni Göktay, İBB Şehir Tiyatrolarının kendisi ve 16 arkadaşının 7 aydır maaşlarının ödemediğini belirmişti. Göktay yaptığı açıklamada, "Sadece ben de değil, 16 arkadaşım daha 7 aydır para alamıyor. Ben 75 yaşında bir insanım, paralarımızı versinler" dedi.

"7-8 AYDIR PARAMIZI ALAMIYORUZ, YENİDEN SÖZLEŞME YAPAMIYORUZ"

Maşını alamayan mağdurlardan biri olan Tiyatro ve Dizi oyuncu Hikmet Körmükçü de, "Şehir Tiyatroları'ndan 2017 yılında emekli oldum. Devam eden oyunlarım vardı. Diğer, benimle beraber emekli olan 16 arkadaşımızla birlikte yolumuza devam ettik. Konuk olarak aldılar bizi. Çünkü bizim yaşımızdaki insanların oynaması gereken oyunlardı. Sözleşmemiz oldu,  gayet iyi gidiyordu. Arada bir konuk maaşlarımızın bize ulaşması intifaya uğradığı oldu" diye konuştu."Sonra bir toplu halde verdiler, 4 ay alamadık, 2 ay alamadık, sonra pandemi dönemi girdi" diyen Körmükçü, "Tiyatrolar tatil gibi olduğu için, o yüzden ödenmiyor diye düşündük. Ama sözleşmemiz vardı, yine de almamız gerekiyordu eskisi gibi. Nedense, 7-8 aydır almıyoruz, alamıyoruz, yeniden sözleşme de yapamıyoruz. İnşallah iyi olur. Normal emekli maaşlarımızı düzenli olarak alıyoruz, ancak konuk olarak devam ettiğimiz oyunlarımız olduğu için onları da almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.

İSYAN ETMELERİ ÜZERİNE İBB PARALARININ BİR KISMINI YATIRDIUsta oyuncu Zihni Göktay'ın dile getirdiği sorun üzerine İBB, 16 kişinin paralarının bir kısmını ödedi. Göktay'ın verdiği bilgiye göre, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı telefon ederek özür de diledi. Muratlı'nın oyuncuların kalan paralarının da yakın zamanda ödeneceğini söylediği de öğrenildi.


Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Emekli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şehir Tiyatroları oyuncuları tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı - Son Dakika

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