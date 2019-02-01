Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Turgut Arseven'i Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

Şehir Tiyatroları Turgut Arseven'i Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor

1 saat önce

Turgut Arseven'in cenaze töreni, 2 Şubat Cumartesi saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek.

Şehir Tiyatroları Turgut Arseven'i Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor, System.String[]

Sanatçı, törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Turgut Arseven

1947 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven'dir. Turgut Arseven sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çıktı. Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen'in yardımcılığını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:21 Kaynak: Bültenler

Zincirlikuyu, Şişli Cami, Şehir Tiyatroları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi

Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 17:05:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Turgut Arseven'i Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]