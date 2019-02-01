Şehir Tiyatroları Turgut Arseven'i Yitirmenin Üzüntüsünü Yaşıyor
1 saat önce
Turgut Arseven'in cenaze töreni, 2 Şubat Cumartesi saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek.
Sanatçı, törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Turgut Arseven
1947 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven'dir. Turgut Arseven sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çıktı. Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen'in yardımcılığını yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi
Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti