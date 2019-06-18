Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi
Son Dakika Güncel Haber

Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.

Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen yaz oyunları, 5 günde 17 bin 300 sanatseveri ağırladı.
Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre gelenek haline gelen ve "Cibali Karakolu" ile sona eren etkinlikte, "Felatun Bey ile Rakım Efendi", "Hastalık Hastası", "Bizim Aile" ve "Amanvermez Avni" oyunları sahnelendi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen gösterimlere, tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyunları 5 günde 17 bin 300 kişi izledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:19 Kaynak: AA
er, istanbul büyükşehir belediyesi, 5 g, şehir tiyatroları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları'nı 17 bin 300 kişi izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]