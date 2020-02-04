Şehir Tiyatrolarından yeni çocuk oyunu: "Peri Kız Müzikali" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir Tiyatrolarından yeni çocuk oyunu: 'Peri Kız Müzikali' - Son Dakika

Şehir Tiyatrolarından yeni çocuk oyunu: "Peri Kız Müzikali"

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu Peri Kız Müzikali, 9 Şubat'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarından yeni çocuk oyunu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni çocuk oyunu Peri Kız Müzikali, 9 Şubat'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Sevtap Çapan'ın yazıp yönettiği çocuk oyunu 9, 23 Şubat ve 1 Mart'ta sahnelenecek.

Dramaturgluğunu Özge Ökten'in, sahne tasarımını Ahsen Nur Çiftçioğlu'nun, kostüm tasarımını Aysel Doğan'ın, ışık tasarımını Osman Aktan'ın ve müziklerini Orçun Tekelioğlu'nun yaptığı oyunda, Aslı Yiğit, Cihat Faruk Sevindik, Ebru Üstüntaş, Elif Verit, Emel Bertan, Güzin Alkan, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Seda Yılmaz, Sinem Yoldaş, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

İlk temsilini Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde yapacak oyun, iyilik perisine dönüşmek için periler diyarından yolculuğa çıkan Peri Kızı'nın hikayesini anlatıyor.

Şehir Tiyatroları, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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