Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatrosu'nda Türkü Gecesi

Şehir Tiyatrosu'nda Türkü Gecesi

44 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Koro Şefliği de yapan Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu'nda konser verdi.

Şehir Tiyatrosu'nda Türkü Gecesi, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Koro Şefliği de yapan Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu'nda konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde türkü severleri buluşturan konserde "Umut Kesme, Beyaz Ağıt ve Kayseri Türküleri" adıyla üç albüm çıkaran Bilgin, en sevilen türküleri seslendirdi.

Saz ekibi ile sahne alan Bilgin, izleyicilere unutulmaz gece yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Namık Kemal, Şehir Tiyatrosu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı Emel Sayın'ın Konserinde Duygusal Anlar Yaşadı: Mehmet Ali Erbil'i Çok Özledim

Kadıköy'den Belediye Adayı Olan Emre Kınay, Eleştirilere Ateş Püskürdü Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir Tiyatrosu'nda Türkü Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]