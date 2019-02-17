Şehir Tiyatrosu'nda Türkü Gecesi
44 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Koro Şefliği de yapan Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu'nda konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda Koro Şefliği de yapan Namık Kemal
Bilgin, Şehir Tiyatrosu
'nda konser verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde türkü severleri buluşturan konserde "Umut Kesme, Beyaz Ağıt ve Kayseri
Türküleri" adıyla üç albüm çıkaran Bilgin, en sevilen türküleri seslendirdi.
Saz ekibi ile sahne alan Bilgin, izleyicilere unutulmaz gece yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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