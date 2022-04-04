Şehir Tiyatrosu Özel İzleyicilerini Ağırladı - Son Dakika
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Şehir Tiyatrosu Özel İzleyicilerini Ağırladı

04.04.2022 12:18

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 'Kedigiller' adlı çocuk oyununu ZİÇEV'li özel çocuklar için sahneledi.

Oyun öncesi 'Otizme kırmızı ışık yak' sloganı çerçevesinde izleyicilere kırmızı balon dağıtıldı.

Sahnelediği birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunlarıyla Manisalı sanatseverlerle buluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 'Kedigiller' adlı çocuk oyununu ZİÇEV Manisa Şubesi'ndeki özel çocuklar için sahneledi. ZİÇEV Psikoloğu Süleyman Yiğit ve aileleri gözetiminde Şehir Tiyatrosu'na gelen özel konuklara, 'Otizme kırmızı ışık yak' sloganı çerçevesinde izleyicilere kırmızı balon dağıtıldı. Murat Bakır ve Selim Can Doğancı'nın yönettiği oyunu ilgiyle izleyen özel çocuklar, tiyatro keyfi yaşadılar. Oyunun sonunda özel konuklar, Şehir Tiyatrosu oyuncularıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Kaynak: Bültenler
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