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Şehir tiyatrosu yeni sezonun ilk çocuk oyununu sergiledi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Arkadaşım olurumsun" adlı çocuk tiyatro oyunuyla yeni sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Şehir tiyatrosu yeni sezonun ilk çocuk oyununu sergiledi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Arkadaşım olurumsun" adlı çocuk tiyatro oyunuyla yeni sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, kasım ayı itibariyle sezonun ilk çocuk oyununu sergiledi. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde Recep Genç'in yazdığı 'arkadaşım Olurumsun' adlı oyun izleyicilerden tam not aldı. Sergilenen tiyatro oyununu izleyen çocuklara oyun sonunda ara tatilden dolayı kitap hediye edilirken aileler kültürel faaliyetlere yaklaşımından dolayı Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesine tiyatro ekibine teşekkür ettiler.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk oyunları yönetmeni Recep Genç, Şehir Tiyatrosu olarak her ay çocuklara yeni oyunlar ve eğlenceli programlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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