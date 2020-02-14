Şehir trafiğini düzenlemek için alternatif yol arayışları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir trafiğini düzenlemek için alternatif yol arayışları sürüyor - Son Dakika

Şehir trafiğini düzenlemek için alternatif yol arayışları sürüyor

6 saat önce

Zonguldak kent merkezinde belirli noktalarda şehir içi trafiği düzenlemek amacıyla yapılan uygulamalar ve alternatif yol arayışları sürüyor.

Şehir trafiğini düzenlemek için alternatif yol arayışları sürüyor, System.String[]

Zonguldak kent merkezinde belirli noktalarda şehir içi trafiği düzenlemek amacıyla yapılan uygulamalar ve alternatif yol arayışları sürüyor. Drone ile havadan belirli saat aralıkları ile yoğunlukların olduğu noktalar tespit edilirken, Belediye Başkanı Selim Alan, "Keşke alternatif yolumuz olsa. Vatandaşa çile çektirecek değiliz. Böyle bir niyetimiz asla ve asla olmaz" dedi.


Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, haftalık değerlendirme toplantısı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Kent merkezinde trafik uygulaması hakkında konuşan Başkan Alan, "Zonguldakımızın malum bir trafik sıkıntısı var. Yıllardır bu çileyi hep beraber çekiyoruz. Hep beraber bu çileden kurtulup mevcut alternatif yolumuz olmamasına rağmen nasıl rahatlatırız özellikle hastane güzergahlarımızı nasıl akıcı hale getiririz diye düşünüyoruz. Yaptığımız uygulamada dediğim gibi trafik komisyondaki arkadaşlarla, ulaştırmadaki arkadaşlarla trafik şube ve emniyetteki arkadaşlarla 4- 5 ay planladığımız ön gördüğümüz bir şeydi. Zaten bir tıkanma bekliyorduk. Keşke o kadar basit olsa bir uygulamayla sorunları çözebilsek. En azından nerede sıkıntı olduğunu tespit edebildik. Okullar kapandıktan sonra fiziki önlemlerimizi alıp bunu bir daha yapacağız. Vatandaşlarımızın birçoğu memnun bazıları da uygulama yapmayalım deneme yaparak olmaz Mithatpaşa Tünelleri açılması lazım biz bunları biliyoruz, deneme yapmadan görme şansımız yok. Keşke öyle bir alternatif yolumuz olsa vatandaşa çile çektirecek değiliz. Böyle bir niyetimiz asla ve asla olmaz. Böyle gelmiş böyle gitsin diyemeyiz. O zaman oturalım bir şey yapmayalım. Eski Zonguldak'a devam edelim. Biz yeni Zonguldak için göreve geldik. Vatandaşımız yeni Zonguldak'ı merak ediyor. Yeni uygulamalar yapmaya da devam edeceğiz. Kimsenin şahsi niyetiyle değil. Bunu biz istediğimiz için oldu. Müdür beyin Vali beyin bilgisi dahilinde hepimiz bunu koordine şekilde yönettik. Okulun açıldığı iki günde de bana göre çok sıkıntı olmadı. Fiziki şartları da yerine getirdikten sonra da daha düzgün olacağını düşünüyoruz. Mithatpaşa Tüneli açıldığı zaman da bu trafiğin daha da rahatlayacağının kanaatindeyiz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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