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ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI… - Son Dakika

ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…

16.12.2021 11:02
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…

Belediyemiz tarafından ulaşımı kolaylaştıracak ve şehir trafiğini rahatlatacak bir proje daha hayata geçiriliyor.

Belediyemiz tarafından ulaşımı kolaylaştıracak ve şehir trafiğini rahatlatacak bir proje daha hayata geçiriliyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi'ne ulaştıracak olan bağlantı yolu ve üst geçit projesine başlandı.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, hummalı bir şekilde devam eden stadyum yanı üst geçit projesi ve bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Şehrin kuzey ve güneyi arasında yeni bağlantı yolları ile farklı bir ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Başkanımız Bilgin idaresindeki Belediyemiz, bu amaç doğrultusunda Buhara Caddesi'ni; Okullar Bölgesi, Stadyum Bölgesi ve Erzincan Çevre yoluna bağlayacak bir projeye başladı.

Bağlantı yolu üzerinde kalan mevcut hızlı tren hattı ise bir üst geçit projesi ile aşılacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir adet kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Projelerin toplam maliyeti 25 Milyon lirayı bulacak.

Alanda devam eden çalışmaları inceleyerek proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Erzincan yolunu stadyum yanından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağlayacak yol ve köprü çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Proje tamamlandığında Erzincan yolunu yapmış olduğumuz proje ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na ve nihayetinde Buhara Caddesi'nde bağlayarak bu bölgede oluşan trafik yoğunluğunu rahatlatmış olacağız. " dedi.

Mevcut durumda; 4 Eylül Sanayi Sitesi, Stadyum ve Okullar Bölgesi ile AVM'ye tek girişin karayolları kavşağından sağlandığına işaret eden Başkanımız Bilgin, "Biz şehrin trafiğini çözmek adına mevcut yerlerde üst geçit, alt geçit çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde alternatif bulvar ve yollar açarak şehir trafiğini uzun vadede çözmemiz gerekiyor. Bu noktada proje ekibimiz ile şehrin her bölgesinde, doğru projeleri oluşturarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstiklal alt geçit şehrimizin hem trafik sorunu çözme noktasında hem de bölgeye değer katma noktasında güzel bir proje oldu. Yine Çayboyu Bağlantı Yolu, Necmettin Erbakan Bulvarı'nı Alibaba'ya bağlayacak ve burada da çalışmalar hızla ilerliyor. Şu an incelemiş olduğumuz proje de tamamlandığında yeni alternatif yollarla Sivas trafiğini rahatlatmış olacağız. İnşallah ihale süresinden daha kısa bir zamanda, kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Şehrimize yeni bir eser kazandırmanın hep birlikte mutluluğunu yaşayacağız. Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun. " ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi : 16 Aralık, 2021

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ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…
ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI…

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Üst Geçit, Sivas, Toplum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI… - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI… - Son Dakika
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