Son Dakika › Güncel › Şehir turu atan emniyet mensupları 'Evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika
Şehir turu atan emniyet mensupları "Evde kal" çağrısı yaptı
6 saat önce
Samsun'da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehir turu atan ekipler, "Evde kal" çağrısında bulundu.
Samsun'da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehir turu atan ekipler, "Evde kal" çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:49 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Son Dakika: Hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi