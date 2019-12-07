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ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili,  "Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" ifadelerinde bulundu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi kampüsü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Üniversite kampüsünün havadan görüntüleri

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Halk Bankası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:18 Kaynak: DHA
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