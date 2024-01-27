Advertorial Haberler

Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen, Şehir ve Düşünce Akademisi'nin 8. Haftası, Şehir Kültür ve Sanat başlıklı eğitimlerle devam ediyor. Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden önde gelen akademisyen Prof. Dr. Aynur Can Atmaca ve ünlü karikatür sanatçısı Emrah Ablak'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Şehir Kültür ve Sanat: Karşılaştırmalı Şehirler Üzerine

Prof. Dr. Aynur Can Atmaca, etkinliğin açılış konuşmasını "Şehir Kültürü ve Estetiği: Karşılaştırmal ıŞehirler Üzerine" başlığıyla gerçekleştirecek. Şehir yaşamının estetik boyutunu masaya yatıracak olan Atmaca, katılımcılara şehirler arasındaki kültürel farklılıkları ve estetik zenginlikleri keşfetme fırsatı sunacak.

Deprem, Korku ve Mizah: Karikatür Sanatında Derinliklere Yolculuğunu ele alacak.

Ünlü karikatür sanatçısı Emrah Ablak, "Deprem, Korku ve Mizah" konulu sunumuyla karikatürsanatının derinliklerine inecek. Mizahın gücüyle deprem korkusuyla baş etmenin inceliklerinianlatacak olan Ablak, güldürürken düşündürecek.

2024-2029 Arası Kültürel Planlama: Görgün Taner'den Değerli İp uçları

Görgün Taner ise "2024-2029 Arası Kültürel Planlamada Dikkate Alınacak Başlıklar Nelerdir?"sorusunu ele alacak. Kültürel planlamanın önemine vurgu yapacak olan Taner, geleceğin kültürharitasını çıkarmak için önemli ipuçları sunacak.