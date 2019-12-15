Şehir ve Medeniyet konferansı AKM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir ve Medeniyet konferansı AKM'de - Son Dakika

Şehir ve Medeniyet konferansı AKM'de

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 'Şehir ve Medeniyet' konulu konferans ile devam edecek.

Şehir ve Medeniyet konferansı AKM'de, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 'Şehir ve Medeniyet' konulu konferans ile devam edecek.


Bu kapsamda 17 Aralık Salı günü saat 19.00'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa Prof. Dr. Sadettin Ökten konuşmacı olarak katılacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, saat 19.00'da başlayacak programa tüm kültür sanat dostları davet edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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