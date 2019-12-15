Şehir ve Medeniyet konferansı AKM'de - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 'Şehir ve Medeniyet' konulu konferans ile devam edecek.



Bu kapsamda 17 Aralık Salı günü saat 19.00'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa Prof. Dr. Sadettin Ökten konuşmacı olarak katılacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, saat 19.00'da başlayacak programa tüm kültür sanat dostları davet edildi. - SAKARYA