Şehir ve Medeniyet Okulu'na yeni atölye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir ve Medeniyet Okulu'na yeni atölye - Son Dakika

Şehir ve Medeniyet Okulu'na yeni atölye

7 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM)'ın katkılarıyla düzenlenen, 5 farklı atölyeyle eğitimlerine devam eden Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, yeni bir atölye daha açıldı.

Şehir ve Medeniyet Okulu'na yeni atölye, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi bünyesindeki Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM)'ın katkılarıyla düzenlenen, 5 farklı atölyeyle eğitimlerine devam eden Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, yeni bir atölye daha açıldı.


Eğitimlerin yeni başladığı, şehri, şehirliliği ve şehir kültürünü insan, mekan, şehir ilişkisi bağlamında ele alan Şehir Kültürü Atölyesi'nde dersler, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Köksal Alver yönetiminde veriliyor. Şehir ve kültür meselesini sosyolojik bir perspektifle ele alan Şehir Kültürü Atölyesi'nde bir taraftan teorik tartışmalar yürütülürken, öte yandan şehir kültürüne dair izlerin, medeniyet birikimimizin en önemli noktalarından Eyüpsultan'ın meydan, cadde ve sokaklarında takip edildiği saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Şehir Kültürü Atölyesi dersleri Cumartesi günleri 13.30-15.30 saatleri arasında Eyüpsultan'da veriliyor. Eyüpsultan'da yaşayan medeniyet mirası ve kültürel hazinelerimizin izinde yeni strateji ve yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayan Şehir ve Medeniyet Okulu'nda, Şehir Yönetimi Atölyesi, Kentsel Tasarım Atölyesi, Şehir Estetiği Atölyesi, Şehir Kültürü Atölyesi ve İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi olmak üzere beş farklı atölyede eğitimler devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da Çinli çiftin sevk edildiği hastanede yoğun tedbir alındı
3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Dört akademisyeni öldüren sanık: Karıncayı bile incitebilecek biri değilim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehir ve Medeniyet Okulu'na yeni atölye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]