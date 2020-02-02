Şehir ve Medeniyet Okulunda "Osmanlı Şehirleri" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir ve Medeniyet Okulunda 'Osmanlı Şehirleri' semineri - Son Dakika

Şehir ve Medeniyet Okulunda "Osmanlı Şehirleri" semineri

7 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM) bünyesinde oluşturulan Şehir ve Medeniyet Okulu seminerleri üçüncü yılında da devam ediyor.

Şehir ve Medeniyet Okulunda

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM) bünyesinde oluşturulan Şehir ve Medeniyet Okulu seminerleri üçüncü yılında da devam ediyor.


Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla her ay düzenlenen seminerlere konuşmacı olarak alanında uzman akademisyenler konuk oluyor. Akademisyenler, şehir ve medeniyet üzerine yaptıkları konuşmalarda şehir estetiği, şehir


yönetimi, şehir kültürü ve kentsel yönetim gibi konularda bilgiler aktarıyor. Şehir ve Medeniyet Okulunun Eyüpsultan Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerlerinin bu ayki konuğu Dr. Yunus Uğur oldu. Dr. Yunus Uğur, öğrencilere "Osmanlı Şehirleri" konulu bir seminer verdi. Seminerde Uğur, 'Erken modern dönemde dünyadaki şehirler', 'Osmanlı şehirlerinin dünyadaki konumu', 'Osmanlı'nın fetih politikası, fetih süreçleri ve şehirleşmeye etkisi' ile 'Osmanlı'nın şenlendirme, şehircilik ilkeleri, amaçları ve mekanizmaları' konularını anlattı. Seminer sonunda Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Dr. Yunus Uğur'a teşekkür ederek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına üzerinde Eyüp Sultan Camii'nin tasvir edildiği bir tablo takdim etti. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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