Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın projelerinden olan elektrikli scooter Hergele, şehirde ulaşımı kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin parlak fikirlerinin buluştuğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, başarılı girişimcileri destekçileriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Yerli üretim elektrikli scooter Hergele, platformun son dönemde öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilmiş bir proje olan Hergele, şehir hayatında kolay, güvenilir ve hızlı ulaşım imkanı sunuyor.

Şehrin dik yokuş ya da engebeli olan yollarında ulaşımı kolaylaştıracak teknik imkanlara sahip olan Hergele, tasarımı ve özelleştirilebilir gaz-fren sistemiyle kullanıcılara sunuluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, farklı disiplinlerden gelen, kendi alanında uzman bir ekip tarafından iki yıla yakın sürede geliştirilen Hergele, tasarımcıları tarafından "kentli, şık, asi ve havalı" olarak tanımlıyor.

350Watt gücündeki motorlarıyla yokuşlarda yüksek performans sağlayan elektrikli scooter Hergele, özel şase tasarımı ve her türlü hava koşuluna uyum sağlayabilecek marine-grade platformuyla öne çıkıyor.Hergele, HergeleApp mobil uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Uygulama ile Hergele'ye bağlanıp sürüş modları arasından en uygun olan seçilebiliyor, yolculuk ve batarya bilgilerine de ulaşılabiliyor.

Hergele, Base Model 2 bin 590 (KDV hariç) ve Pro Model 2 bin 850 (KDV hariç) olmak üzere iki modelini Arıkovanı'nda fonlama süresince sunmaya devam ediyor. Bireysel kullanımın yanında firma ve girişimcilere operasyona hazır şekilde araç platformu sağlayan Hergele, 100 bin TL'lik hedefin şimdiye dek 46 bin TL'lik kısmına ulaşmış durumda bulunuyor.

Başarılı projelerin adresi Arıkovanı

Turkcell'in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, 2019 yılı sonu itibarıyla 6 bini aşkın başvuru arasından 73 projeyi destekçileriyle buluşturdu ve 5.5 milyon TL fon topladı.

Sürecin tamamlanmasının ardından seri üretime geçen girişimler, dünya çapında da öne çıkarak yurt dışında birçok ödüle layık görüldü.Wollox Pro, 1 milyon 647 bin 420 TL ile en fazla fon toplayan proje olarak Türkiye rekoru kırdı.24 saat içinde hedeflediği fona ulaşan Akıllı Baston ise WeWALK Edison Ödülleri'nde sağlık ve iyi yaşam kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ayrıca Time Dergisi tarafından 2019'un en iyi icatlarından biri olarak gösterildi. Arıkovanı'nda fon toplayan ilk üç girişimden biri olan Twin Bilim Seti dünyaya açılarak New Scientist Live 2019'da Türkiye'yi temsil etti.Kişisel güvenlik çözümü Smart Mimic, 104 bin 71 TL fon toplayarak StartersHub'dan yatırım aldı ve ABD pazarına açıldı.

Arıkovanı yerli teknoloji üretimini artırmanın yanı sıra topluma destek olma bilincini kazandırmayı hedefliyor. Kısa sürede fon büyüklüğüyle pazarda lider konumuna gelen Arıkovanı'nda girişimcilere yeni bir fırsat daha sunuldu. Türkiye'nin girişimlere özel ilk pazar yeri olan Arıkovanı Mağaza sayesinde girişimciler fonlamanın hemen ardından ürünlerin satışı konusunda destek alabiliyor.

Arıkovanı'nda başarıya ulaşan girişimlerin bir kısmı da e-ticaret platformu turkcell.com.tr'da satışa sunuluyor.